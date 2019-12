Regione Lombardia, brindisi natalizio con il presidente Fontana. Video

Regione Lombardia, brindisi natalizio con il Presidente Fontana



Brindisi natalizio a Palazzo Lombardia, con il presidente Attilio Fontana e la Giunta regionale. Fontana ha voluto ricordare come l'azione sua e della sua squadra sia sempre di più rivolta a migliorare i servizi regionali e a ridurre il peso fiscale e i costi per i cittadini.



Azioni che si aggiungono a tutte le altre che - ricorda Fontana - sono state portate avanti dalla Giunta: dall'Irap eliminata per i centri storici alle facilitazioni per gli asili nido. Una amministrazione - ha concluso il Governatore - sempre più "amica" e non "un'amministrazione che mette in difficoltà i propri cittadini".