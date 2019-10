Milano, brusca frenata in metro rossa, quattro persone lievemente contuse

Sono quattro le persone che sono rimaste contuse cadendo all'interno dei vagoni della metropolitana della linea rossa a causa di una frenata violenta registrata all'altezza della fermata Bisceglie. La frenata non e' stata causata dal sistema di sicurezza, come successo in altre occasioni, ma sarebbe stato stato il macchinista a frenare bruscamente, dopo essere arrivato in stazione a una velocità eccessiva. L'episodio e' avvenuto alle 20.30 di ieri sera. A rimanere ferite sono quattro donne di età compresa tra i 29 e i 67 anni. Una di loro è stata portata in ospedale in codice giallo. Fortunatamente non si registrano fratture.