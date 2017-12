Milano, bus notturni Atm: ipotesi potenziamento per il 2018

Atm: servizio notturno

Atm e Comune, l'idea: tornare a potenziare il servizio notturno



Servizio notturno Atm, torna prepotente l'idea di potenziare nuovamente i mezzi dopo il drastico taglio effettuato appena dodici mesi fa. Sono a quanto pare in corso dele simulazioni condotte da Comune e Atm per vagliare le possibilità. I bus notturni furono introdotti nel 2011 dall'allora Giunta Pisapia per giungere nel periodo di Expo a ben 15 linee notturne attive sette giorni su sette e non solo nei weekend. Il progetto di mantenere il servizio si arenò tuttavia nel gennaio del 2017, quando, tra le proteste di diverse parti del Pd cittadino, furono tagliate dieci linee, con servizio limitato al venerdì e sabato notte. In pratica a sopravvivere sono state solo le linee sostitutive della metro e la 90-91. Ma il 2018 potrebbe essere l'anno del nuovo dietrofront.