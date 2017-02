Milano: business della moda porta 1,7 miliardi al mese



A Milano la moda porta oltre 19 miliardi di fatturato all'anno, 1,7 al mese. Un terzo arriva dall'estero. Pesano gli stranieri: l'export milanese è di mezzo miliardo al mese. Ottimi anche i dati della Lombardia: 35 miliardi all'anno su 108 in Italia





LO STUDIO - A Milano la moda porta oltre 19 miliardi di fatturato all'anno, 1,7 al mese, di cui circa un terzo arriva dall'estero, secondo una elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese e Istat. Un dato che e' quasi il doppio in Lombardia: 35 miliardi all'anno su 108 in Italia. Pesano gli stranieri: l'export milanese e' di mezzo miliardo al mese.



E la voglia di vestire italiano cresce nel mondo, + 5% l'export in un anno, grazie all'eleganza "made in Italy" che ha conquistato Francia, Hong Kong e Usa, con crescite a due cifre per Canada, Corea e Giappone. Sono 13 mila le imprese di moda a Milano e danno lavoro a 90 mila addetti. Milano pesa il 5% di tutta Italia per imprese, il 10% per gli addetti e quasi un quinto del fatturato. Sono circa 34.500 le imprese attive nel settore della moda in Lombardia, di cui quasi 14 mila nella produzione moda e oltre 20 mila tra commercio e design. Dopo Milano, che e' prima con il 38% (13 mila) delle imprese della moda in regione, vengono Brescia con 4 mila imprese, Bergamo e Varese con quasi 3.500, Como con 2.600 e Monza e Brianza con circa 2.300. 193 mila gli addetti del settore, il 23% del totale italiano, di cui oltre 87 mila a Milano. 35 miliardi il fatturato lombardo, su 108 in Italia. Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano sugli ultimi dati del settore.

Export lombardo di moda nel mondo: 9,2 miliardi di euro. Cresce l'interesse per la moda lombarda nel mondo: nei primi nove mesi del 2016 l'export supera i 9,2 miliardi di euro con una crescita del +4,7% in un anno, quasi quattro volte la crescita dell'export italiano che si ferma al +1,2%. La Lombardia esporta soprattutto articoli di abbigliamento, per un valore di 4,2 miliardi di euro, quindi prodotti tessili per 2,7 miliardi e articoli in pelle per 2,3 miliardi che e' anche il settore che cresce di piu', +8% tra 2015 e 2016. Milano, Bergamo, Brescia e Lecco: tra le maggiori esportatrici che crescono di piu'. Milano pesa la meta' dell'export lombardo (49,2%, 4,5 miliardi, +8,2% in un anno), la seguono poi Como (1,1 miliardi, +2,3%), Bergamo (721 milioni, +5,6%), Mantova e Varese (entrambe circa 668 milioni, +0,2%, -2,6%), Brescia (563 milioni, +6,4%), Monza (347 milioni, - 8%), Lecco (224 milioni, +8,5%).