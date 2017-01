Milano, Bussolati: "Mappatura e dialogo con i corpi intermedi"



Questa mattina conferenza stampa di lancio del percorso di ascolto del PD “Nord sud ovest est”, in vista delle elezioni amministrative e di Lombardia 2018.



“Il mondo non è piatto, ma fatto di complessità e tante diverse realtà, verso cui è indispensabile aprirsi, per comprenderne priorità e fare del PD un partito all’altezza delle sfide future e punto di riferimento per i territori. Questo percorso si svilupperà lungo due direttrici, una rivolta a iscritti ed elettori primaristi sull’organizzazione del partito, l’altra finalizzata al dialogo con cittadinanza e associazioni, per l’ascolto di nuove proposte e contenuti. In seguito ad una mappatura di associazioni e vasto mondo del volontariato su tutto il territorio metropolitano, si procederà ad un tour nelle varie zone, con diverse iniziative: una giornata sulle buone pratiche dei circoli in collaborazione con Roma e laboratori su diversi temi, mentre per la città di Milano si riattiveranno i tavoli di “Milano Domani”. Lo stesso modello sarà poi replicato su tutto il territorio regionale, fino ad arrivare ad un primo grande appuntamento di sintesi e raccolta degli sforzi con la “Notte democratica”: aperitivo e cena di autofinanziamento, in programma per il 20 marzo, con ministri, parlamentari e amministratori locali". Così il segretario metropolitano, Pietro Bussolati, nel corso della conferenza stampa di lancio del percorso di ascolto del PD, tenutasi questa mattina al Pirellone.