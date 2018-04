Milano, cadavere in decomposizione trovato in appartamento

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione e' stato trovato ieri mattina intorno alle 10 in un appartamento di via Marcantonio dal Re a Milano, in zona Villapizzone. Si trattava di un uomo di 76 anni originario della Sicilia. Ad avvertire la polizia e' stata proprio una nipote che abitava nella terra d'origine, preoccupata di non sentire lo zio da molto tempo. Sul posto sono quindi arrivate le volanti con gli agenti che gia' dal pianerottolo hanno sentito un forte odore provenire dalla casa. Dopo aver bussato e non aver avuto risposto hanno buttato giu' la porta e trovato il cadavere sul letto, mummificato. Sara' l'autopsia ad accertare le cause della morte, ma sarebbero gia' stati esclusi segni di violenza sul corpo.