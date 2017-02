Milano cambia il segretario generale: Fedeli a Città metropolitana

Simonetta Fedeli

Un nuovo segretario generale per Palazzo Marino: a partire dal 16 febbraio, infatti, Simonetta Fedeli lascerà l'incarico per dedicarsi esclusivamente a Città metropolitana, dove svolge analoga funzione di segretario generale. Sulla vicenda ha chiesto di fare chiarezza il consigliere del Movimento Cinque Stelle Patrizia Bedori: "Ci risulta che Sala abbia rimosso dall’incarico l’attuale segretario generale. Per quale motivo? Come mai il sindaco le ha chiesto di occuparsi solo di città metropolitana? Perché questa scelta di allontanarla dal Comune? La dottoressa Fedeli ha un alto profilo quindi il motivo della scelta non è sicuramente la sua inesperienza. Inoltre, a parità di stipendio si occupava sia di città metropolitana sia del Comune. Forse la giunta è alla ricerca di una persona di fiducia? O siamo di fronte a un altro giro di poltrone?”.

La risposta dell'Amministrazione non si è fatta attendere: "In merito alla notizia di un ipotetico allontanamento di Simonetta Fedeli dall'incarico di segretario generale del Comune di Milano per ricoprire l'analoga funzione in Citta' Metropolitana, l'Amministrazione Comunale tiene a precisare che si tratta di una scelta imposta dalla legge. Il ruolo del segretario generale del Comune - si legge - e' diviso e distinto da quello del segretario generale della Citta' Metropolitana. Per legge, non e' possibile che la stessa persona svolga entrambi gli incarichi se non per un periodo di tempo limitato. Esauriti, nel caso concreto, i termini entro cui era ammessa tale situazione, per valorizzare l'esperienza e le qualita' professionali della dottoressa Fedeli, l'Amministrazione ha deciso di affidarle l'incarico di segretario generale della Citta' Metropolitana e ha aperto, d'intesa con la Prefettura, un bando di selezione per conferire l'incarico relativo al Comune. Alla dottoressa Fedeli vanno il pieno apprezzamento e la stima dell'Amministrazione, che la ringrazia per il lavoro svolto fino ad oggi e per quello che svolgera' in Citta' Metropolitana".