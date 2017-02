Milano, cambia l’Area C: stop ai vecchi diesel Euro 4 e ticket per i gpl



Da questa mattina sono entrate in vigore le nuove regole della Ztl del centro. Stop ai vecchi diesel Euro 4 (senza filtro antiparticolato); i veicoli a gpl e metano, bifuel e dualfuel, ora sono sottoposti al pagamento dell’intero ticket (5 euro).



Ma ci sono nuove tariffe anche per gli autobus turistici. Previste deroghe per alcune categorie e per i residenti: in particolare, chi abita nel centro storico e ha un diesel Euro 4 potrà entrare in Area C ancora fino al 15 ottobre 2018, mentre chi ha auto alimentate a gas dovrà registrare la targa del proprio mezzo per poter accedere ai 40 ingressi gratuiti fino al 15 ottobre di quest’anno.