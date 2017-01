Il 'bosco' di piazza Duomo a Milano

Milano, cambia look il verde piazza Duomo. Arrivano palme e banani



Restyling delle aiuole di piazza Duomo. In arrivo palme, banani e piante con la fioritura che si alterna nelle diverse stagioni. Ok della Soprintendenza. Ma c'è chi non è d'accordo: così si snatura Milano



IL CAMBIO DELLE AIUOLE - Nuovo look per piazza Duomo a Milano. Con il restyling delle aiuole appariranno palme, banani, e piante con la fioritura che si alterna nelle diverse stagioni. Sponsor dell'operazione Starbucks, che a Milano aprira' il suo primo caffe' e che ha vinto il bando del Comune. Il progetto, ha sottolineato l'assessore al Verde Pierfrancesco Maran, "ha ricevuto il benestare della Soprintendenza".



"Le piante sempreverdi daranno un tocco esotico alla piazza, mentre gli alberi attualmente presenti verranno ripiantati in altre aree di Milano", ha aggiunto. L'installazione, ideata dall'architetto Marco Bay, che prevede un impianto di irrigazione automatica, restera' nella piazza per tre anni. Dove gia' ora si trovano le aiuole, cioe' di fronte al Duomo, dietro al monumento a Vittorio Emanuele II, ci saranno filari in cui si alternano palme e banani, che sono piante sempreverdi. A completare l'opera piante che fanno fiori di diverse tonalita' di rosa: a primavera bergenie, d'estate ortensie ed hibiscus, in autunno canne cinesi giganti. A terra ghiaia scura. "Siamo molto orgogliosi - ha aggiunto il presidente di Starbucks EMEA Martin Brok - di regalare alla citta' di Milano un bellissimo giardino".



PIAZZA DUOMO, DE CORATO: PALME E BANANI? CENTROSINISTRA SNATURA MILANO - "C'è da ammettere che il Comune di Sala è coerente: sta trasformando Milano in una piccola Africa, aprendo le porte a immigrati e clandestini, e quindi vuole anche mettere palme e banani in piazza del Duomo! Non si è mai vista una grande cattedrale europea con piante di banane di fronte, cosa che invece succederà a Milano, grazie al centrosinistra che non perde occasione per snaturare la nostra città. E l'assessore Maran ne è addirittura entusiasta: parla di aree belle e di "tocco esotico". Perchè non ci mettono anche qualche scimmietta? In effetti l'amministrazione sta seguendo con coerenza la sua visione di Milano: immigrati senza sosta, accantonamento delle nostre tradizioni e adesso pure palme e banani come sfondo decorativo per il Duomo. Così, quando andranno in centro, gli immigrati si sentiranno a proprio agio, come fossero nella capitale del Burundi, dell'Uganda o del Gambia." Lo dichiara Riccardo De Corato, ex vicesindaco e capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in Regione Lombardia, commentando l'arrivo di palme e banani nelle aiuole di piazza del Duomo".