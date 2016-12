Milano, cambio vertice 'TortonaSavona': Gordini nuovo presidente

A Milano l’associazione TortonaSavona ha rinnovato il suo Consiglio eleggendo Federico Gordini, 35 anni, imprenditore e comunicatore milanese, alla carica di presidente.



"Il nuovo Consiglio dell'associazione è uno specchio fedele della molteplicità di settori che caratterizzano le imprese della zona: dai locali di somministrazione alle location di eventi; dalla moda, design, al mondo dell'hotellerie - si legge in un comunicato di TortonaSavona - L’obiettivo è quello di costruire una fortissima interazione tra le varie attività che consenta, in presenza di grandi eventi, dal design alla moda, alle importanti mostre promosse da grandi istituzionali culturali come il Mudec, di creare una contaminazione in modo da coinvolgere tutte le attività del quartiere rendendolo fortemente tematizzato"