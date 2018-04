Milano, nel primo trimestre superata quota 300 mila imprese

Milano, nel I trimestre superata quota 300 mila imprese



Nei primi tre mesi del 2018, con una crescita dell'1,1% annuo Milano supera quota 300 mila imprese, portando a 378 mila la quota delle realtà imprenditoriali nel territorio che oltre al capoluogo lombardo comprende Monza (64 mila aziende) e Lodi (14 mila). La crescita, considerando quest'area nel suo complesso è dello 0,9% annuo. Lo rileva la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro delle imprese e sul report Movimprese elaborato in questi giorni con Infocamere. L'identikit delle imprese del territorio mostra come le straniere siano arrivate a quota 56 mila (+3,9%) e quelle femminile a 67 mila (+1,3%). Calano invece del 2,2% quelle giovanili, a 29 mila.



Tra i settori in crescita da questo punto di vista, segnala ancora la Camera di Commercio, figurano servizi finanziari (4 mila aziende, +9%), le attività direzionali e manageriali (11 mila, +7,4%), il settore software e informatica (7 mila imprese, + 5%), i ristoranti (11 mila, +4,7%), i servizi agli uffici (8 mila, + 4%), le attività di servizio per edifici e paesaggio (circa 9 mila, +3,8%), l'industria alimentare (2.224, +3%), l'alloggio (1.448, +2%), le attività professionali (7.600, +2%) e le costruzioni (38 mila, +0,9%).