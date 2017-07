Milano: campagna anti zanzare, partita la seconda fase



È partita questa settimana a Milano la seconda fase della campagna ambientale di disinfestazione contro le zanzare, a cura di Amsa, che andrà avanti per tutto il 2017, con cicli di intervento fino a novembre. Il primo ciclo si è svolto a marzo.



Rispetto al programma inizialmente stabilito dal Comune la campagna di disinfestazione ha subito un ritardo di poco meno di una settimana a causa della risoluzione del contratto da parte di Amsa nei confronti della società incaricata per gravi inadempienze. Per dare continuità al servizio e in attesa di dare mandato alla seconda classificata è stata incaricata la società che aveva curato il servizio nel 2016