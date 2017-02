Milano capitale del post Brexit. Sala offre incentivi ai manager

Brexit, Sala: "Pronto package per manager si trasferiscono a Milano"

Il Comune di Milano presentera' un 'package' di misure attrattive per manager e dipendenti di banche e istituzioni finanziarie che intendono trasferirsi nel capoluogo lombardo in seguito alla Brexit. Il pacchetto comprendera' gli incentivi fiscali approvati dal governo nell'ultima legge di bilancio ma dovrebbe contenere anche condizioni particolari per scuola e sanita'. Lo ha affermato il sindaco Giuseppe Sala, oggi durante una conferenza stampa al termine dell'incontro con il ministro degli Esteri Angelino Alfano e il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che hanno visto esponenti della comunita' finanziaria e imprenditoriale. "Si e' parlato di come rendere possibile che le imprese decidano di venire in Italia e a Milano - ha detto - partendo dal dossier Ema, l'agenzia europea del farmaco che adesso ha sede a Londra. La costruzione di questo dossier ci aiuta a formulare proposte adatte anche per attrarre altri privati, a partire da questo creeremo condizioni particolari per scuola e sanita', e offriremo il package a impiegati e dirigenti per incentivarli".

Pronta la task force del governo

Secondo Sala "questo e' il momento in cui l'Italia e Milano possono cogliere l'opportunita', la sensazione e' che le attuali condizioni in termini di tassazione di imprese e manager siano obiettivamente diverse dal passato e possono essere attrattive. Sono molto contento della giornata di oggi, e' stata un test con persone che decidono dove localizzare uffici, possiamo uscire con fiducia dall'incontro". Nella partita, ha detto Sala, "abbiamo chiesto di entrare anche ad Assolombarda e Confcommercio. Abbiamo deciso di portare questa promozione a Londra e New York, e' il momento in cui e' necessario essere incisivi sul tempo".