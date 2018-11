Milano capitale della lettura: BookCity al via, in città 1400 eventi



L'evento, diffuso in tutta la città, sarà caratterizzato da oltre 1400 appuntamenti. Autori, attori e artisti incontreranno il pubblico tra musica, teatro, scienza e letteratura

A partire da venerdì 16 novembre, alla Triennale di Milano, in occasione di Bookcity, 'la Lettura' e la fondazione Corriere della Sera danno vita a 'La Lettura 360'. Questo il titolo della mostra, curata da Gianluigi Colin e Antonio Troiano e progettata da Franco Achilli, che presenterà tutte le 360 copertine uscite in questi sette anni di attività del supplemento culturale del Corriere della Sera.



Da quella firmata dall'artista cinese Ai Weiwei per il primo numero (13 novembre 2011) fino alla numero 360 siglata da Faiza Butt (21 ottobre 2018). A loro si aggiungono moltissimi artisti, da Armin Linke a Anselm Kiefer passando per William Kentridge, Damien Hirst, David Lynch, Jan Fabre, Christo, Ann Craven, Tony Cragg, Vanessa Beecroft, Emilio Isgrò, Ettore Spalletti, Mimmo Paladino, Bernardo Siciliano, che si sono impegnati a realizzare una pinacoteca senza pareti capace di entrare nelle case dei lettori e di contribuire a definire il concetto stesso di 'Contemporaneo'. Non poteva mancare l’omaggio alla storica 'Lettura' voluta da Luigi Albertini e che uscì dal 1901 al 1945, un prodotto editoriale innovativo che offriva anch’essa copertine d'autore (da Marcello Dudovich a Brunetta Mateldi, da Antonio Rubino a Bruno Munari) alcune delle quali sono esposte in questa occasione