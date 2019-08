Milano capitale della pizza, arriva “Elementi”



Milano per due giorni capitale della pizza. Con Elementi, un viaggio nel mondo del gusto in programma il 14 e 15 settembre presso Mare Culturale Urbano (Cascina Torrette, via Giuseppe Gabetti 15). L'evento celebra gli elementi che compongono la pizza: farina, acqua, basilico, sale, lievito, pomodoro e mozzarella. Ognuno di essi con caratteristiche e peculiarità diverse, ma tutti parte di un'unica storia fatta di tradizione, qualità e passione. Una storia che le sapienti mani dei pizzaioli hanno trasformato in arte da mettere in mostra e condividere con pizza-lovers e curiosi. Nato quattro anni fa da un'idea di Molino Vigevano 1936, con l'obiettivo di promuovere una cultura dell'eccellenza della pizza, Elementi aprirà per la prima volta le porte al pubblico, proponendo un cartellone di appuntamenti che non si fermano al food & drink, ma comprendono anche occasioni di confronto e approfondimento, curiosità, formazione, condivisione e intrattenimento intorno a quello che è uno dei simboli più autentici della cultura gastronomica nostrana.