Milano capitale delle multe. Nel 2016 sanzioni per 157 milioni

NEL 2016 MILANO SI CONFERMA CAPITALE DELLE MULTE

"Milano si conferma, anche nel 2016, capitale italiana delle multe. In base alla consueta elaborazione realizzata da Quattroruote su dati del Sistema informativo degli enti pubblici e pubblicata sul numero di marzo (in edicola dal 25 febbraio), nel 2016 Palazzo Marino ha incassato dalle sanzioni amministrative più di 157 milioni di euro. Rispetto ai dati di un anno prima, però, c'è un calo sensibile, il 21,6%. E forse è proprio per questo motivo che la giunta guidata da Giuseppe Sala ha deciso un'altra infornata di autovelox fissi in città...".

E' quanto si legge in un'anticipazione di Quattroruote sul numero di marzo. Riguardo "alla classifica - si legge ancora - tra Milano e Roma si piazzano, nell'ordine, Torino (47,1 milioni), Firenze (34,6 milioni) e Bologna (34,4 milioni). Da notare che il capoluogo lombardo primeggia anche nella top ten pro capite. Prendendo a riferimento la popolazione residente nelle rispettive città l'1 gennaio 2016, i milanesi hanno versato nelle casse di Palazzo Marino, l'anno scorso, quasi 117 euro a testa. Seguono Padova (92,30), Parma (90,78), Firenze (90,30) e Bologna (89,08)".