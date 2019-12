"Milano Capodanno for future": la festa in Duomo è ecofriendly

"Milano Capodanno for future", questo il nome della festa del 31 dicembre organizzata e promossa dal Comune di Milano per salutare il 2020 e che sarà caratterizzata da una particolare attenzione all'ambiente.

I cittadini sono infatti invitati a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere piazza Duomo, saranno utilizzate lampade a basso consumo e muletti elettrici per il carico e scarico nella fase di cantiere, al personale che lavorerà all'evento saranno fornite borracce per l'acqua per evitare l'utilizzo di bottiglie di plastica, oltre all'utilizzo della carta e della plastica riciclata per tutto il periodo di realizzazione dell'evento.

"Che 2020 vogliono quelli che oggi nel mondo hanno vent'anni?" Questa sarà la domanda che riecheggerà nella piazza il 31 sera. Sui maxi schermi saranno proiettati video di giovani di ogni parte del mondo impegnati nelle battaglie per la salvaguardia del pianeta. Presente in piazza Duomo l'attivista per il clima Federica Gasbarro, unica italiana scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua genereazione al vertice sul clima dell'Onu e all'Assemble generale. Sul palco Myss Keta, Coma_cose e Lo stato sociale, a condurre la serata ci sarà Filippo Solibello,

Durante la serata gli ospiti sono invitati a postare video su Instagram con gli hashtag #CapodannoForFuture #MilanoForFuture, per raccontare il loro buon proposito per un futuro migliore per tutti. I migliori video verranno selezionati per vivere 'Milano Capodanno For Future 2020' da un'area riservata sotto il palco. Questo Capodanno è nelle intenzioni degli organizzatori anche una sorta di "prova generale" per capire se un evento di questa portata possa essere comunque rispettoso delle risorse naturali e dell'ambiente, per riproporlo in futuro.