Milano cardioprotetta: installato un defibrillatore alle Stelline

Da oggi la Fondazione Stelline di Milano, in corso Magenta 61, è un luogo cardio protetto. L’Associazione AQuaS con il suo presidente Angelo Marra e Iredeem Philips con il Business e social responsability Gianni Baravalli, hanno donato alla Fondazione, nella persona del suo presidente PierCarla Delpiano , un DAE – Defibrillatore Automatico Esterno. Nel commentare con soddisfazione la posa dello strumento, il presidente Delpiano ha voluto sottolineare come «la presenza di un DEA in Fondazione evidenzia quanto essa sia attenta ai temi di prevenzione legati alla salute. Inoltre», ha sottolineato PierCarla Delpiano «la notizia di oggi ci offre lo spunto a un richiamo alla responsabilità verso chi fa comunicazione nel voler dire con forza che in questo luogo così centrale e di grande passaggio c’è uno strumento semplice che può salvare la vita di una persona».

Da fonte AREU Lombardia, sono state, infatti, 893.273 le richieste di soccorso raccolte nel 2017 (776.470 gli interventi totali territoriali) e l’incidenza di ACC (arresto cardiocircolatorio) è pari al 44,2% (11.626 le persone colpite da ACC); con i suoi 9.218 DAE presenti in Lombardia (dati al 30/09/2018, in continua crescita) e la nostra Regione è la prima in Italia, anche per numero di persone formate all’utilizzo. «Una formazione senza dubbio opportuna ma, è corretto dire, non necessaria nell’utilizzo di questo strumento che, infatti, è stato progetto per poter essere usato da chiunque si trovi nella necessità di doverlo fare», ha detto Guido Villa, responsabile regionale aspetti clinici del soccorso sanitario e progetto defibrillazione precoce AREU/ 118 che ha voluto anche sottolineare come «l’utilizzo di tale strumento non è in alcun modo pericoloso e questa è un’informazione che è molto importante arrivi alle persone, troppo spesso bloccate nel pronto intervento per la paura di poter fare male al paziente: ecco, questo non può succedere perché il DEA si mette in azione solo in caso di arresto e comunque ogni procedura può essere teleguidata da operatori pronti a rispondere al numero di Emergenza 112». Presenti alla posa del DEA all’ingresso della Fondazione, erano anche Andrea Zuccotti, direttore servizi civici, partecipazione e sport del Comune di Milano, e Plinio Amendola A2A Spa.