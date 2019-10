Milano, case popolari: 8600 aderiscono al piano rientro morosità

Case popolari del Comune di Milano gestite da MM: sono 8.607 gli inquilini che hanno deciso di aderire al piano di rientro volontario dalla morosita', maturata fino al 31 dicembre 2016, lanciato dal Comune di Milano. Il Comune ha inviato 19.421 lettere agli inquilini: 10.833 non hanno presentato manifestazione di interesse. Altri 8.607 hanno presentato manifestazione di interesse, di cui 6.156 hanno morosita', pari a 71.960.000. I dati sono emersi in commissione a Palazzo Marino. Il valore della morosita' intercettata dalla delibera del Comune e' pari a 177.640.000 euro.