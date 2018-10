Milano, case popolari: solo 3.500 famiglie aderiscono a piano rientro morosità

Milano, case popolari: solo 3.500 famiglie aderiscono al piano rientro morosità

Sono 3.500 a oggi le famiglie che vivono nelle case popolari di proprieta' del Comune di Milano che hanno manifestato interesse ad aderire al piano di rientro dalla morosita', lanciato dall'amministrazione lo scorso maggio. Le lettere sono state spedite a 19mila persone, che avrebbero la possibilita' di rientrare dalla morosita' con un piano a rate, con un numero massimo di 120. Il dato "preoccupa un po' - ha spiegato l'assessore alla Casa di Palazzo Marino, Gabriele Rabaiotti , a margine della commissione dedicata alla morosita' nei locali del Comune ad uso commerciale -, ma c'e' tempo fino al 31 dicembre per aderire e mi riterro' soddisfatto se le adesioni arriveranno a 5/6 mila, quindi al 25/30%. Questo sarebbe un risultato accettabile". Solo la morosita' dei decadenti, cioe' di coloro che non avrebbero piu' i requisiti per stare in un alloggio popolare, ammonta a 90 milioni di euro, per gli anni dal 2003 al 2016 e la "somma che potrebbe rientrare e' di 88 milioni", come ha spiegato Rabaiotti. Per quanto riguarda invece gli spazi destinati ad uso diverso da quello abitativo la morosita' si attesta a circa 9 milioni, di cui 8,7 milioni e' quella dei locali ad uso commerciale.