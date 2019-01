Milano, case-vip nel mirino: mal comune non è mezzo gaudio

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta il mirino. Pare proprio che nell'ultimo periodo ci sia una banda di ladri che si diverte a fare colpi eccellenti. L'altra sera Pisapia, prima il padre di Salvini, poi l'ex suocero sempre di Salvini, poi la moglie di De André. Prima ancora il sindaco di Milano in carica, Beppe Sala. Che cosa vuol dire? Non lo so, ma trovo che sia interessante. Milano sarà anche una città sicura del terzo millennio, ma se la classe dirigente è insicura quanto noi comuni mortali, beh, mal comune non è mezzo gaudio, almeno per me.