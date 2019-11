Milano, cerca di fuggire alla polizia: si schianta contro il cimitero

Un giovane di 25 anni di nazionalità cinese ha cercato di fuggire a un controllo della Polizia e si e' schiantato in auto contro il muro del cimitero Maggiore. Il muro e l'auto sono invece rimasti seriamente danneggiati, ferite non gravi per il ragazzo, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.