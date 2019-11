Milano che splende, Milano che non rende: facciamo che tutti remiamo?

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45



di Fabio Massa



Recentemente, in una trasmissione televisiva, ho raccontato che i nuovi treni che saranno in funzione sulle linee ferroviarie sono di tipo "metropolitano". Il che significa che non hanno più né un capo nè una coda. Ovvero non c'è più una motrice che traina, o spinge, il resto del treno. Ogni vagone sotto ha un motore elettrico che fa la sua parte. Di fatto, ogni vagone traina se stesso e un po' quello dietro. In questo continuo rincorrersi di dichiarazioni sulla città stato, sull'autonomia e su Milano che non rende, e su Milano che splende e gli altri la invidiano, e sulle diseguaglianze, mi è venuto in mente di questi treni nuovi, che riescono ad accelerare in fretta e consumano di meno. Invece di dividere l'Italia, ancora una volta e sempre di più, tra quelli che trainano e quelli che frenano, o al meglio vengono trainati, dovremmo porci l'interrogativo se non sia meglio che ciascuno inizi a spingere il proprio carrello. Tutti legati e per andare nella stessa direzione. Ma viaggiando, ponendoci un obiettivo, una direzione, appunto. Quando il sindaco dice no a Milano Città Stato vuole forse dire che Milano non può essere un'isola. E quando il governatore dice di sì all'autonomia, non vuole dire che la Regione deve essere un'isola. Entrambi i casi riconducono all'esempio del carrello che si spinge. Altra metafora. Facciamo che tutti remiamo e non che c'è gente che rimane a braccia conserte e altri che sono tanto forti da essersi figurati, in qualche momento, di poter staccare la punta della barca da quello che c'è dietro. Di questo e di altro, con il sindaco Sala e con i governatori Fontana e Cirio del Piemonte, parleremo il 2 e il 3 dicembre a IDN.