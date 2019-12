Milano, chiude in anticipo il villaggio di Babbo Natale a San Siro



Ultimo giorno domani per il villaggio di Babbo Natale di San Siro. doveva chiudere il 6 gennaio, ma non ha avuto il successo sperato. Sono stati gli stessi organizzatori de "Il sogno del Natale" - con un post su Facebook - a comunicare la decisione.



Quello che doveva essere il parco natalizio più grande d'Italia, con un 'area di 30mila metri quadrati tra giochi, intrattenimento per bambini, negozi e spettacoli live non è mai decollato veramente. Troppi intoppi burocratici, poi la pioggia durante gli allestimenti e non da ultimo i biglietti venduti, troppo pochi per garantire la copertura delle spese. Da qui la resa.

Del resto la stessa apertura del villaggio era stata rinviata due volte: la prima, il 22 novembre, per la messa in sicurezza del cantiere in seguito al riscontro di alcune violazioni per quanto riguarda le normative di sicurezza; la seconda, il 29 novembre, per i rallentamenti nei lavori dovuti al maltempo eccezionale che ha colpito Milano nel mese di novembre. Tutti fattori che hanno portato gli organizzatori a ridurre gli allestimenti previsti.

Sul parco si era abbattuto anche il reportage effettuato da Selvaggia Lucarelli (in foto) e postato su Facebook. La blogger aveva parlato addirittura di "bancarelle con kamasutra e falli di pietra, Babbo Natale che se ne va arrabbiato, ore di fila, i folletti di Natale che sono aspirapolveri, bambini delusi e trenini che fanno il percorso tra immondizia e ambulanze".