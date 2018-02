Milano, clochard denuncia: "Bruciate le mie cose in piazza Duomo"

Clochard denuncia, bruciate le mie cose in piazza Duomo

Un senzatetto di 55 anni ha denunciato alla polizia di essere stato vittima di un'aggressione da parte di uno sconosciuto che durante la notte in piazza Duomo, a Milano, ha dato fuoco ad alcune cose di sua proprieta'. L'uomo ha detto di aver visto "un'ombra" che si allontanava dopo aver appiccato il principio di incendio, ha spiegato di non essere in grado di identificare l'autore ma sospetta che possa trattarsi di un altro senzatetto. La versione del Clochard e' al vaglio della polizia, che sta analizzando i filmati delle telecamere della zona. Il 55enne ha riportato lievi ustioni alle mani ed e' stato accompagnato in ospedale in condizioni non preoccupanti. (A