Milano, clochard su una carrozzina muore di freddo a Molino Dorino

Un clochard è stato trovato morto questa mattina presso la stazione Molino Dorino della metro linea rossa, a Milano. Il corpo, "già in rigor mortis" è stato rinvenuto coperto da un piumone da alcuni passanti che hanno allertato il 118. Inutili i soccorsi: l'uomo, del quale non si conosce ancora l'identità, era deceduto da tempo. Restano da stabilire le cause della morte ma non si esclude che possano essere legate alle temperature rigide dei giorni scorsi.

L'uomo viveva su una carrozzina fuori dalla stazione della metropolitana di Molino Dorino ed è così che è stato trovato stamani, senza vita, da alcuni passanti. "Lo conoscevamo perché in passato aveva avuto un cagnolino che era stato poi affidato ad una famiglia milanese togliendolo dalla strada - fa sapere l'Associazione italiana difesa animali e ambiente in una nota -. Nei mesi scorsi lo avevamo rivisto a Molino Dorino era su una carrozzina e non si muoveva, ma viveva lì". "Di fianco alla sua carrozzina - spiega ancora l'Aidaa - aveva un giaciglio di fortuna all'aperto sotto il portico. Avevamo fatto un video dove denunciavamo la situazione, di un uomo, un disabile che non poteva certo vivere in quelle condizioni. Pare avessero cercato in molti di convincerlo ad andare in un dormitorio pubblico o in un ospedale, ma lui era rimasto li sulla sua carrozzina, fino a quando stamattina non è stato ritrovato morto". "L'uomo era seduto sulla sua carrozzina privo di vita - conclude la nota -, Le cause della morte quasi sicuramente sono da far risalire al primo freddo che insieme alle condizioni di salute proibitive di questa persona fanno di lui il primo clochard morto di freddo a Milano a venti giorni dal Natale, e questo non è accettabile in una città che si definisce di avanguardia. No, non è accettabile"

Sala "convinciamoli a dormire nei centri"

Un "appello" a tutti i milanesi da parte del sindaco Giuseppe Sala, lanciato dai microfoni di Rtl, durante un intervento stamattina, affinche' segnalino o cerchino di convincere i clochard ad andare a dormire in uno dei centri di aiuto per i senza fissa dimora del Comune. L'appello arriva dopo la notizia di un uomo senza fissa dimora trovato morto questa mattina a Molino Dorino. "Abbiamo tanti posti letto ancora liberi nei nostri centri - ha detto il sindaco -. Chiedo ai cittadini, se possono, se riescono di invitare questi poveri diavoli che a volte vogliono stare per strada, a dormire nei centri, abbiamo posto". "Ho chiesto ai miei - ha aggiunto - di intensificare il controllo e il dialogo perche' non possiamo obbligarli ma magari li convince piu' il singolo cittadino che il vigile in divisa".