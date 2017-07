Milano, colf di 35 anni trovata morta in un appartamento

Milano, trovata morta colf romena di 35 anni in un appartamento in viale Coni Zugna

Una donna romena di 35 anni e' stata trovata morta in un appartamento di viale Coni Zugna in centro a Milano. A trovare il cadavere riverso in una pozza di sangue la proprietaria della casa, una 44enne, presso cui la donna, che faceva la colf, lavorava da una quindicina di giorni. Il corpo e' stato trovato in uno stanzino dell'appartamento, che e' molto grande, ieri sera, quando la proprietaria e' rientrata in casa: il coltello era ancora sotto il corpo e addosso c'erano almeno 5 o 6 grosse ferite, come rilevato dal medico legale. Le volanti sono intervenute intorno alle 22.30, quindi si e' proceduto ai rilievi della scientifica e alle prime indagini portare avanti dalla squadra mobile, che al momento non esclude nessuna ipotesi. La vittima, comunitaria, e' risultata non avere precedenti e non essere presente nella banca dati della polizia.