Milano, Comune attivo per l'emergenza freddo

Il Comune di Milano si è attivato per il servizio di assistenza a chi vive per strada con l'arrivo del grande freddo. Le unità mobili gireranno per la città di notte alla ricerca dei senzatetto che sono ancora per strada offrendo il trasferimento in via Sammartini, centro di emergenza aperto da questa sera per accogliere tutti coloro che accetteranno la proposta e saliranno sulla navetta.

Le persone agganciate dalle unità mobili saranno trasportate direttamente alla struttura di via Sammartini aperta da Fondazione Progetto Arca in gratuità. Il Centro Aiuto Stazione Centrale si trova in via Ferrante Aporti 3 e sarà operativo anche sabato e domenica dalle 12.00 alle 24.00. I numeri di telefono per le segnalazioni sono: 02/88447645 - 47647 – 47649.