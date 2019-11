Milano, con un procione al guinzaglio al ristorante: donna rischia denuncia

In giro per il quartiere di Baggio con un procione al guinzaglio, che portava a fare commissioni e persino al ristorante. Dopo una serie di segnalazioni, l'animale è stato sequestrato dai Carabinieri forestali e portato in un centro per animali selvatici. La sua padrona è una donna che ora rischia una denuncia per detenzione illegale di animali pericolosi. Sono intervenuti i carabinieri assieme ai veterinari dell'Ats, che hanno portato l'esemplare in un centro specializzato, finalizzato al suo reinserimento in Emilia Romagna.