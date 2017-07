Milano, conclusi i lavori in piazzale Negrelli: ecco il nuovo volto

Piazzale Negrelli, Milano

Il Comune di Milano ha annunciato la conclusione dei lavori di riqualificazione di piazzale Negrelli. Oggi alle 19.30 il sindaco Beppe Sala taglierà il nastro per l'inaugurazione ufficiale.

È l'ultimo atto, ricorda una nota di Palazzo Marino, di un percorso iniziato nel dicembre 2013 quando il Comune acquistò l'area. L'opera infatti si inserisce nella complessiva riqualificazione dell'area dei Navigli che ha incluso anche la rimozione dei binari dismessi in Ripa di Porta Ticinese, la Darsena e piazza XXIV Maggio. "Adesso - spiega il Comune - piazzale Negrelli è più bella e funzionale. Sono stati piantati dei filari di alberi, installate delle panchine e creato lo spazio per 123 posti auto. Un progetto pensato per razionalizzare l'area creando dei percorsi pedonali definiti e illuminati che permettano di raggiungere in sicurezza il capolinea del tram 2 e la passerella pedonale sul Naviglio Grande".