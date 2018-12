MILANO: SCONTRO FRA TRAM E DUE AUTO, QUATTRO FERITI LIEVI

Quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve nello scontro fra un tram e due auto in via Foro Buonaparte a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, alle 7.20 il conducente del tram stava procedendo a velocità ridotta, quando ha avuto un lieve malore. L'uomo non è riuscito a fermare il mezzo e ha tamponato le auto. Quattro persone a bordo delle due auto sono rimaste ferite lievemente.