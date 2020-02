Milano, Consiglio comunale contro delibera asili nido di Regione Lombardia

Il Consiglio comunale di Milano ha chiesto alla giunta di attivarsi per la sospensione o la modifica della delibera di Regione Lombardia relativa alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido. Alla richiesta, partita dalla consigliera comunale di Milano Progressista, Anita Pirovano, si sono uniti anche Filippo Barberis (Pd) e Simone Sollazzo (M5s). "Regione Lombardia attraverso una delibera di giunta sta mettendo a rischio il sistema degli asili nido - si legge nell'ordine del giorno -. Il Consiglio comunale invita il sindaco e la giunta ad attivare ogni possibile azione istituzionale con Regione Lombardia, anche in seno ad Anci Lombardia, per sospendere o modificare la delibera e a sollecitare la Regione per la realizzazione del sistema integrato 0-6 anni previsto dalla normativa nazionale" e si "invita laddove fosse presente nel testo definitivo il ricorso al lavoro volontario a non applicare tale previsione nel territorio di Milano". Anita Pirovano di Milano Progressista ha così commentato la questione: "Derubricano i nidi da servizi educativi a unita' socio assistenziale e cosi' aprono al volontariato, cambiando il rapporto tra bambini ed educatori, in maniera da rendere piu' complicata l'organizzazione dei servizi, rischiando di metterne in difficolta' il funzionamento. Il consiglio comunale ha deliberato che per quanto riguarda gli asili nido comunali i volontari non entreranno, a tutela del benessere dei bambini e nel rispetto dell'alta professionalita' dell'educatrice".