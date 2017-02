Milano dove vai? Identità e futuro. Appello alla città che vuole "pensarsi"

Si è tenuto ieri a Palazzo Reale il primo incontro - condotto da Andrea Jarach, presidente Proedi - dal titolo "Milano è una metropoli internazionale?" all'interno della rassegna “Milano, Identità e Futuro”: appello alla città che vuole "pensarsi", con il contribuito di Where, Osservatorio Milano e Rotary.

L'evento è stato organizzato grazie al Rotary Club Milano Porta Vercellina e con il patrocinio del Comune di Milano. Si è parlato del ruolo internazionale di Milano: "Questa città ha una grande storia e non può rassegnarsi alla crisi, come ha dimostrato l'esposizione universale, che ha dato nuovo impulso" ha spiegato PierMarco Romagnoli, governatore del distretto Rotary 2041.



MILANO: LA SUA IDENTITA' E IL SUO FUTURO

"In un passato lontano, Milano è stata la capitale dell’agricoltura, quindi dei commerci e delle manifatture, ha lanciato la rivoluzione del terziario avanzato e si è conquistata sul campo il titolo di “capitale della moda”. Da sempre, ma soprattutto dopo l'Expo, questo è il cuore economico-finanziario del Paese e anche il suo “grande cuore”, cioè la capitale della solidarietà, grazie ad un associazionismo dalle radici che affondano sia nel mondo laico che in quello cattolico. Per una città come la nostra, interrogarsi sulla propria identità e sul futuro, in una fase di ripiegamento, è un dovere morale e la strada obbligata per uscire dalla crisi".