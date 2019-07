Milano, coppia di anziani muore nella stessa notte per il caldo

Sono morti uno a fianco dell'altra, stesi vicino a letto: è accaduto a due anziani coniugi, entrambi 83enni, sposati da 50 anni, residenti in via Giuseppe Di Vittorio a Milano. Li ha trovati il figlio 52enne: nessun segno di violenza o ferita nemmeno autoinflitta, nessuna fuga di gas nè medicinali ingeriti. La causa più probabile potrebbe essere, per entrambi, un malore legato al gran caldo di venerdì scorso. I medici intervenuti, come racconta il Corriere, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto a poche ore di distanza l'uno dall'altra.