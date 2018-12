Milano, Corona picchiato e derubato nel boschetto della droga di Rogoredo

Milano, Fabrizio Corona picchiato e derubato nel boschetto della droga

Fabrizio Corona vittima di una aggressione al boschetto della droga di Rogoredo a Milano? A denunciare i fatti, uno dei collaboratori dell'ex agente fotografico dei vip, Luca Cerchioni, che con una storia su Instagram ha spiegato come il gruppo sia stato pestato e derubato: "A Fabrizio hanno preso i documenti e il telefono, ci hanno aggredito con le mani, con i bastoni, con i cani". Come riferisce MilanoToday, Corona e il suo team si sono recati nella serata di ieri nella degradata area milanese con una telecamera nascosta, con l'intento di girare un servizio da destinare ad una televisione. Riconosciuti da alcuni frequentatori del boschetto, sarebbero quindi stati aggrediti. Sul posto una ambulanza ed una automedica, Corona è stato medicato sul posto ma non avrebbe subito gravi conseguenze fisiche, rifiutando di essere portato in ospedale.

Indagano i carabinieri, che avrebbero trovato Corona intorno alle 22 e 30 agitato e a torso nudo. L'ex re dei paparazzi ha un orario di rientro a casa previsto alle 23 in base alle prescrizioni impartite dal Tribunale della Sorveglianza di Milano nell'ambito dell'affidamento terapeutico a cui e' sottoposto e che pochi giorni fa gli e' stato confermato dai giudici.

"Stasera mi sono recato nel Bosco della droga di Rogoredo, patria nazionale dello spaccio Italiano dove anche la polizia si rifiuta di entrare". Con queste parole in un post su Instagram, Fabrizio Corona, descrive la sua disavventura al boschetto di Rogoredo, nota piazza di spaccio. Il post e' corredato da una foto dell'ex re dei paparazzi in ambulanza, coperto con un telo termico e segnato con l'ora: 22:47. Poco prima, stando al suo racconto, sarebbe stato aggredito, mentre con una troupe girava un servizio tv con telecamera e microfoni nascosti. In base alla ricostruzione dei carabinieri (l'indagine e' in mano alla compagnia di zona Romana) e' stato lo stesso fotografo a richiamare l'attenzione di una pattuglia del Radiomobile che passava dal boschetto raccontando di essere stato aggredito. I militari non avrebbero comunque riscontrato segni di colluttazione, se non qualche graffio, e il 44enne non ha al momento sporto denuncia.

Alcuni frequentatori del boschetto, questa mattina, raccontano che il fotografo si sarebbe addentrato insieme ad un'altra persona in una zona buia e, una volta scoperto che aveva addosso delle telecamere, sia stato insultato e invitato ad andare via. Corona - che in base alle restrizioni di liberta' a cui e' sottoposto, alle 23 avrebbe dovuto rincasare - era in compagnia di altri 5 uomini, operatori della troupe, che risultano illesi. "Mentre le uniche inchieste sono state fatte di giorno da giornalisti accompagnati da polizia di scorta a circondare la zona, io mi sono recato li' da solo con un operatore e un fonico per raccontare il parallelismo della mia tossicodipendenza e quella che colpisce L'Italia e la povera gente che vede uno Stato inerme e una polizia disinteressata" prosegue il fotografo su Instagram. "Tutto fatto solo per raccontare come ho sempre fatto in modo oggettivo la realta'" aggiunge, dedicando un pensiero al figlio: "Ora in questo momento ringrazio Dio per aver protetto mio figlio Carlos Maria".