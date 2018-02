Milano, corteo di anarchici non autorizzato: 45 identificati

Corteo di anarchici non autorizzato a Milano, 45 identificati

Un folto corteo di area anarchica non autorizzato ha manifestato a Milano, in zona Porta Ticinese nella tarda serata di mercoledì 31 gennaio. La polizia è intervenuta identificando i partecipanti che sono stati denunciati dalla Digos all'autorità giudiziaria. Intorno alle 23 circa circa 45 persone, in gran parte col volto coperto, hanno percorso corso di Porta Ticinese e via Molino delle Armi fino ad arrivare in piazza Vetra, accendendo fumogeni e imbrattando i muri. Un volta giunti in piazza Sant'Agostino, sono scesi in metro: qui gli agenti della Questura di Milano, con il Reparto mobile, la Digos, il commissariato di zona e la Polizia scientifica li hanno intercettati e bloccati.