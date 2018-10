Milano&Cortina con Stoccolma e Calgary, via libera alla terna per le Olimpiadi

Buone notizie per l'Italia e per Milano. La sessione del Comitato olimpico internazionale (Cio) ha approvato le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma, come possibili città organizzatrici per i Giochi olimpici invernali del 2026. In virtù di questo sarà Losanna ad ospitare la prossima Sessione del Cio, inizialmente programmata a Milano nel settembre 2019, nel corso della quale sarà annunciata la sede delle Olimpiadi invernali del 2026. Sarà anticipata anche la data dell'evento, che si svolgerà alla fine di giugno 2019 quando a Losanna sarà anche inaugurata la nuova sede del Cio. La carta olimpica vieta infatti a un Paese candidato di ospitare la Sessione in cui vengono assegnati i Giochi.

ZAIA E SALA - "Si sta scrivendo una pagina di storia. Siamo nella short list: e' una svolta strepitosa ed emozionante per un'Olimpiade che diventera' endemica per tutta la montagna veneta, non solo per Cortina, le cui ricadute positive avrebbero effetti per decenni". Cosi' il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, accoglie la formalizzazione da parte del Cio, arrivata poco fa da Buenos Aires, della short list delle candidate ufficiali a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: Milano-Cortina; Calgary, e Stoccolma. "Avversari difficili, rispettabili, ma non insuperabili - aggiunge Zaia - motivo per cui da oggi a settembre 2019, quando sara' decisa l'assegnazione, non dobbiamo sprecare un minuto, lavorare con energia e concentrazione, facendo squadra per centrare l'obbiettivo, costruendo un dossier sempre piu' dettagliato e raffinato, tessendo relazioni positive e dando ai tecnici del Cio la totale collaborazione per le loro visite alle strutture".

"La candidatura di Milano-Cortina e' stata ufficialmente accettata dal Cio. Avanti con fiducia! #noicicrediamo". Lo scrive su twitter il sindaco di Milano, Beppe Sala.