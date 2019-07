Milano-Cortina, Fontana: "Giochi innalzeranno credibilità Italia"

"C'e' ancora una credibilita' nel nostro Paese che i Giochi contribuiranno a mantenere e innalzare. E' la vittoria di tutti i lombardi, di tutti i veneti, di tutti gli italiani". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento in Consiglio regionale in cui ha relazionato sull'assegnazione a Milano e Cortina delle Olimpiadi invernali del 2026. "Sono convinto - ha sottolineato Fontana - che l'assegnazione dei Giochi sia un grande risultato per il nostro territorio e anche per il Paese, che forse aveva bisogno di piu' fiducia in se stesso. Nei nostri confronti non sono arrivate parole di zucchero dagli avversari".

''Il merito della vittoria italiana è stato della grande collaborazione istituzionale. Lombardia e Veneto hanno saputo superare alcuni momenti di iniziale difficoltà, quando mancava l'appoggio del governo. In questa prima fase abbiamo dovuto prendere da soli alcune decisioni e garantire i 400 milioni di euro necessari per partecipare alla gara'', ha continuato il presidente di Regione Lombardia. ''Abbiamo dimostrato - ha aggiunto - che se si lavora insieme con determinazione e senza fare distinguo, ma tutti con un obiettivo comune e sincero, il nostro Paese può vincere qualunque battaglia o competizione''.

L'11 luglio si terra' la prima riunione a Milano per proseguire il lavoro sulle Olimpiadi. "Partiamo l'11 con un primo incontro con i membri del Cio, del Coni e con tutte le altre istituzioni coinvolte perche' non vogliamo assolutamente che manchi il tempo alla fine", ha detto Fontana. E "prima della riunione parleremo anche di governance". Alla domanda su quali siano le priorita', infine, il governatore ha concluso: "Adesso iniziamo a creare la governance e a trovare le persone che dovranno seguire direttamente la gestione di questo evento".