Milano-Cortina, Piemonte vuole esserci a ogni costo: "Pronto un dossier"

"Le Olimpiadi invernali 2026 sono un valore per il Piemonte. L'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca ha gia' pronto il dossier, lo presenteremo presto al sottosegretario Giorgetti". Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, nel corso dell'intervento con cui ha presentato le linee programmatiche al Consiglio regionale. "Siamo certi - ha aggiunto Cirio - che qualcosa di buono arrivera' anche in Piemonte".

Dopo l'assegnazione delle Olimpiadi invernali non erano state poche le polemiche sul fatto che il Piemonte si fosse fatto avanti a cose fatte e non prima. Botta e risposta anche tra la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, non esattamente concordi sulla questione.

Il sindaco Sala e la sindaca Appendino si erano anche scambiati dei messaggi sui social allo scopo di incontrarsi per parlare di una possibile collaborazione per promuovere entrambi i territori. Resta da capire se e come il Piemonte farà parte del progetto Milano-Cortina.