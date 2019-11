Milano-Cortina, Sala: decisione Ceo, domani gli incontri decisivi

Milano-Cortina: Sala, dopo incontri domani in arrivo decisione su Ceo

Si svolgeranno domani gli incontri tra i componenti del comitato olimpico per Milano-Cortina 2026 e i tre candidati a ricoprire il ruolo di manager, ma l'auspicio del sindaco di Milano e' quello che gia' dopodomani si arrivi ad una decisione: "Ci saranno sostanzialmente tutti i soci e i tre candidati che si presentano - ha spiegato oggi Sala a margine della cerimonia dell'alzabandiera in Duomo questa mattina -, i quali diranno perche' sono motivati, non tanto illustrando il loro curriculum ma il percorso che hanno in testa. Domani ci saranno le audizioni e mi auguro che il giorno dopo a Roma verra' presa una decisione". I tre candidati a guidare l'organizzazione dei Giochi invernali sono Tom Mockridge, ex di Sky, Alberto Baldan, ex Rinascente e Grandi Stazioni retail, e Vincenzo Novari, ex ad di '3'. "Io trovo che siano tre candidature buone e ho gia' detto che non faro' una battaglia per un candidato - aveva gia' detto Sala in mattinata -, esaminiamoli perche' sara' importante vederli di fronte a noi e vederli argomentare sul perche' sono motivati a fare una cosa del genere". Quanto ai paletti che serviranno a incardinare la legge Olimpica "penso mercoledi'" ha auspicato ancora il primo cittadino, rispondendo alle domande dei cronisti.