Milano, allarme mafia nigeriana. Crescono i delitti commessi da clan stranieri

RAPPORTO ORIM 2018, MILANO È LA CITTÀ LOMBARDA CON PIÙ IMMIGRATI

"Dal 2000 gli immigrati in Lombardia sono aumentati di 903.000 unità ed oggi rappresentano il 12% dei residenti". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, che ha concluso i lavori della presentazione del XVIII Rapporto dell'Osservatorio Regionale per l'Integrazione e la Multietnicità (Orim).

ALLARME MAFIA NIGERIANA

"In questo quadro - ha spiegato l'assessore - la comunità nigeriana, pur non essendo tra quelle maggiormente rappresentate nella nostra regione - è molto cresciuta negli ultimi anni: da 7.627 residenti 2012 a 14.147 nel 2018. Nel 2016 il numero delle segnalazioni di delitti commessi da nigeriani per mille residenti era pari a 130.4‰, il valore più elevato nelle comunità di stranieri considerate".

SEGNALAZIONI DELITTI E NUMERO (ANNO 2016)

Nel 2016 si sono verificate: 49 minacce, 15 ingiurie, 10 violenze sessuali, 77 furti, 36 ricettazioni, 39 rapine, 19 estorsioni, 2 sequestri di persona, 2 associazioni per delinquere, 4 riciclaggio e impiego di denaro, 14 truffe e frodi informatiche, 29 danneggiamenti, 89 reati per stupefacenti, 49 episodi di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, 1 delitto informatico, 766 delitti di altro tipo, 110 lesioni dolose e 11 percosse per un totale di 1322 episodi.

IMMIGRATI REGOLARI CONTRARI AD ACCOGLIMENTO INDISCRIMINATO

"Dall'indagine fatta da Polis Lombardia - ha sottolineato l'assessore alla Sicurezza - emerge che oltre la metà degli immigrati integrati, il 55,3%, ha un atteggiamento di chiusura nei confronti di chi arriva da aree in cui non è in atto alcuna guerra e persecuzione, mentre il 12,3% sceglierebbe addirittura di non accogliere nessuno. Sono invece solo il 32,5% quelli per l'accoglienza indiscriminata. Da ciò si evince che il fenomeno immigrazione incontrollata rappresenta un serio problema anche per gli immigrati regolari".