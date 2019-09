Milano, crolla il controsoffitto del cinema Ariosto, due feriti lievi

Ieri in serata e' crollata una parte del controsoffitto del Cinema Ariosto. Due anziani, marito e moglie, sono rimasti feriti e hanno riportato un leggero trauma cranico. Il crollo e' avvenuto poco prima delle 20.30 mentre in sala veniva proiettato il film 'E poi c'e' Katherine'. Sull'accaduto ANSA riporta la testimoniaza di una delle spettatrici presenti in sala: "Abbiamo sentito un rumore, come se fuori stesse cadendo grandine. Poi c'e' stato un piccolo boato ed e' venuto giu' il soffitto. Siamo scappati tutti, spaventati. C'erano circa cento persone. I soccorsi sono arrivati subito".