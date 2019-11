Milano, crolla pavimento di una escape room: 30enne precipita

Incidente in una escape room di via Brunetti a Milano, dove per cause ancora da accertare il pavimento ha ceduto ed una ragazza di 30 anni è caduta per diversi metri. La donna stava compiendo il percorso all'interno della "Casa maledetta" quando è crollata la soletta, facendola precipitare al piano di sotto. Per sua fortuna è atterrata su un divano, rimediando ad ogni modo vari traumi ad arti e schiena. Non è in pericolo di vita. Sulle dinamiche indagano i carabinieri. La palazzina e' stata sequestrata in attesa dei provvedimenti della Procura.