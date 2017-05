Milano, cura del verde condivisa: 231mila mq gestiti dai privati

Verde a Milano

"I milanesi hanno particolarmente a cuore i temi del decoro e della cura del verde. Oggi a Milano sono 451 gli spazi verdi pubblici curati direttamente da cittadini, condomini, associazioni e aziende. Il nostro obiettivo e' di potenziare sempre di piu' la collaborazione tra pubblico e privato, chiamando a raccolta tutti i soggetti interessati a portare avanti la nostra idea di una citta' sempre piu' bella e verde". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala sul suo profilo Facebook. "Per questo oggi - spiega - abbiamo incontrato tante altre persone disposte a collaborare con noi attraverso progetti che vadano dal centro alla periferia, dal grande parco alla piccola aiuola. Per trasformare in realta' le buone intenzioni".

Ieri l'assessore Pierfrancesco Maran ha invitato molte aziende ad un incontro a Palazzo Marino per promuovere ulteriormente la sponsorizzazione del verde pubblico, alla ricerca di nuovi partner per altre aree verdi della città. Oggi il verde pubblico "gestito" dai milanesi è pari a 230.700 metri quadri. Per la maggior parte dei 451 accordi menzionati da Sala si tratta di condomini (171). Seguono società (155), singoli cittadini privati (80), associazioni e cooperative (41), università e scuole (4).