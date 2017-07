Milano, da oggi al 6 settembre musica e danze in piazza del Cannone



Da oggi fino a mercoledì 6 settembre Milano si prepara per far passare delle buone vacanze anche a chi resta in città o ai turisti che decidono di visitarla in questo periodo. Decine di attività in tutti i quartieri e la tradizionale 'balera' estiva in piazza del Cannone, dove si danzerà dalle 15 di oggi pomeriggio fino alle 23.



Con una grande festa, si inaugurerà la pista da ballo comunale più grande della città: 450 metri quadrati, coperta da tensostruttura, attrezzata con impianto luci e audio e l'installazione di quattro unità rinfrescanti con vaporizzatore. La pista - fa sapere Palazzo Marino in una nota - sarà completata dal palco utilizzato dai dee-jay e dai gruppi che suoneranno musica dal vivo.