Milano: da ottobre nuovi divieti area B, stop a 160mila auto

Partira' dall'1 ottobre la nuova fase dell'Area B, che estendera' il divieto di circolazione anche ad altre categorie di vetture, includendo per la prima volta alcune versioni diesel Euro 4. Secondo l'elaborazione del Centro Studi di AutoScout24, su base dati Aci, con le nuove restrizioni in totale si stima che salira' a circa 150/160 mila il numero delle vetture di cittadini milanesi che non potranno piu' circolare in quest'area, senza considerare tutti quelli che abitano fuori Milano. Nella citta' meneghina, infatti, nel 2018 il parco circolante e' costituito da 693.084 auto, di cui il 23,6% riguarda le classi ambientali Euro 0 benzina ed Euro 0-1-2-3-4 diesel, in gran parte colpite dal blocco. Secondo lo studio i risultati dell'introduzione di Area B iniziano a vedersi. Nei primi sei mesi del 2019 a Milano solo il 7,8% dei passaggi di proprieta' di auto usate (1.993) ha riguardato le classi previste dalla zona a traffico limitato, in calo del -43,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al contrario, nello stesso periodo sono aumentati i passaggi di proprieta' riguardanti sia le vetture ad alimentazione "tradizionale" Euro 5 e 6 (+6,8%) sia di quelle ibride ed elettriche (+17,6%). Un dato che rispecchia l'analisi interna di Autoscout24, in cui ben il 64% di auto in vendita sulla piattaforma riguarda classi di nuova generazione, in linea con le richieste degli utenti.