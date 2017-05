Milano, dai gazebo ai bar: ecco come si è cercato di far votare tutti



Oltre che nei tradizionali gazebo e nei circoli, ieri a Milano per le primarie del Pd si è votato anche in bar, pizzerie e gelaterie. La macchina organizzativa è stata basata a Milano su oltre 2.000 volontari.



Ai seggi i votanti hanno trovato anche un poster dal titolo emblematico 'Regalaci un'idea', dove ognuno è invitato a lasciare un post it con il proprio suggerimento.