Milano, il figlio di Lippi aggredito e minacciato sotto casa

Aggredito e minacciato di morte Davide Lippi

Davide Lippi, figlio dell'allenatore campione del mondo Marcello, e' stato aggredito a Milano e minacciato di morte. Stando a quanto appreso dall'AGI, nel box condominiale del palazzo in cui vive, in zona Chinatown, il procuratore di molti giocatori importanti (tra cui l'interista Matteo Politano) e' stato avvicinato da tre persone, minacciato di morte e percosso tanto che gli hanno strappato i jeans, ma non gli e' stato portato via nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I tre, secondo il racconto di Lippi, parlavano italiano.