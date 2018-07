Sgomberi rom, De Corato: dal Comune solo annunci



"Alla politica degli annunci di sgomberi mai fatti di Sala & co. la Regione supplisce quella dei fatti. Dal Comune, infatti, zero regole per i rom, ma solo parole. Nello specifico quanto denunciato dal Presidente del Municipio 4 e dal Presidente della commissione sicurezza Francesco Rocca, in merito all'emergenza sanitaria nel campo rom abusivo di via Atleti Azzurri d'Italia /via Monte, sottolinea che la Regione, senza chiacchiere e proclami, e' intervenuta con ATS rilevando i problemi ed emettendo anche un'ordinanza di pericolo sanitario. Questa ordinanza dovrebbe vedere il Comune pronto nello sgombero dell'area ma, come denuncia il municipio 4, nulla sta avvenendo". Lo dichiara Riccardo De Corato, Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia.



"La Regione Lombardia - sottolinea De Corato - ha emesso in passato altre ordinanze sanitarie ma di queste il Comune non ha mai tenuto conto, vedi quella del campo abusivo di via Vaiano Valle. Il giorno 19 maggio il Sindaco Sala affermava, in merito alla problematica rom, che "La citta' ci chiede meno tolleranza. Adesso non dobbiamo limitarci a spostarli, ma bisogna aumentare i controlli sui documenti, verificare se mandano i bambini a scuola, dove buttano i rifiuti. C'e' bisogno di una pressione continua", parole di "tolleranza zero" erano uscite anche dalla Prefettura all'indomani del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Oggi, pero', non e' cambiato nulla, anzi basta girare la citta' per vedere come ai semafori il numero di questi individui sia aumentato. Come dimostrato ancora una volta, la Regione, al contrario di altri, evita annunci ed agisce. La canzone di Mina "Parole, Parole" calza a pennello a questa Giunta che, come la scorsa, va avanti solo ad annunci".