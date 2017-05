Milano, Deliveroo lancia la Cocktail Delivery

Un serata a casa tra amici, accompagnata da buon cibo e sorseggiando il cocktail del proprio locale preferito? Ora grazie a Deliveroo è possibile!

Deliveroo il servizio di food delivery pensato per tutti coloro che vogliono assaporare a casa o in ufficio il meglio della ristorazione cittadina in modo nuovo, comodo e veloce, lancia a Milano il servizio di cocktail delivery, offrendo la possibilità di ricevere a domicilio non solamente i piatti dei migliori ristoranti, ma ora anche i drink dei migliori bar della città.